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Aksaray'da anız yangını ormanlık alana sıçradı

Tutuşan ağaçlar alev alev yandı

AKSARAY - Aksaray'ın Gülağaç ilçesi Nenezi Dağı eteklerinde bir çiftçinin yaktığı anız yangını ormanlık alana sıçradı. 300 dönümlük araziye yayılan alevler onlarca ağacın yanmasına neden oldu.

Yangın saat 11.00 sıralarında Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Bekarlar köyü bölgesinde bulunan Nenezi Dağı eteklerinde başladı. Edinilen bilgiye göre, dağın eteklerinde bulunan tarım arazisinde bir çiftçi anızlarını yaktı. Rüzgarlı havanın etkisiyle anız alevleri kontrolden çıkarak ormanlık alana sıçradı. Ormanlık alandaki ağaçlar alevlere teslim olurken olay yerine Aksaray Orman İşletme Müdürlüğü, Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden orman ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın söndürme çalışmaları halen devam ederken köy halkının da katıldığı çalışmalarda alevlerin üzerine kürekle toprak atarak da müdahale ediyor. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.