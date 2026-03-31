Aksaray'da Apartman Yangını - Son Dakika
Aksaray'da Apartman Yangını

Aksaray\'da Apartman Yangını
31.03.2026 01:26
Aksaray'da 5 katlı apartmanın bodrum katında çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi.

Aksaray'da 5 katlı apartmanın bodrum katında çıkan yangında apartman ve daireler dumana boğuldu. İtfaiye ve polis ekipleri apartmanı tahliye ederken, dumandan etkilenen 6 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Yangın, 01.00 sıralarında Ereğlikapı Mahallesi 1473 Sokak'ta bulunan 5 katlı Mehmet Çerinkaya Apartmanı'nın bodrum katında çıktı. Bodrum katta bulunan çöpler bilinmeyen bir nedenle tutuşarak alev aldı. Bunun üzerine önce apartman sonra daireler duman altında kaldı. Yangını fark eden apartman sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri yoğun duman nedeniyle apartmanı tahliye etti. Duman'dan etkilenen 6 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Yangın yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucu söndürülerek kontrol altına alındı.

İtfaiye ve polis yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlattı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Aksaray, İtfaiye, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da Apartman Yangını - Son Dakika

İzmir’de kayıp olarak aranan kişi derede ölü bulundu İzmir'de kayıp olarak aranan kişi derede ölü bulundu
Antalya’da Suriye uyruklu kadın ölü bulundu Antalya'da Suriye uyruklu kadın ölü bulundu
Adana’da 3 katlı binanın terasında patlama 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Adana'da 3 katlı binanın terasında patlama! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Hizbullah: İsrail’e 2 Mart’tan bu yana 1100 saldırı düzenledik Hizbullah: İsrail'e 2 Mart'tan bu yana 1100 saldırı düzenledik
Gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Yalım’a ait işletmelerde arama Gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Yalım’a ait işletmelerde arama
Yanan araçtan insan kemikleri çıktı Yanan araçtan insan kemikleri çıktı

00:02
İran’dan ateşlenen füzeyle ilgili “Kürecik“ iddiası
İran'dan ateşlenen füzeyle ilgili "Kürecik" iddiası
23:53
Osimhen’e dev çağrı: Manchester United’a gel
Osimhen'e dev çağrı: Manchester United'a gel
22:35
İşte tutuklanan Özkan Yalım’ın savcılık ifadesi
İşte tutuklanan Özkan Yalım'ın savcılık ifadesi
22:14
Trump, İran’da görüştükleri ismin kim olduğunu açıkladı
Trump, İran'da görüştükleri ismin kim olduğunu açıkladı
22:11
Nikah memuruna şaka yapmak istediler, hayatlarının şokunu yaşadılar
Nikah memuruna şaka yapmak istediler, hayatlarının şokunu yaşadılar
21:35
Müşteriye teslim edeceği tatlıyı kapı önünde açarak yaladı
Müşteriye teslim edeceği tatlıyı kapı önünde açarak yaladı
SON DAKİKA: Aksaray'da Apartman Yangını - Son Dakika
