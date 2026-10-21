Kadıköy\'de 19 yıl sonra bir ilk! Dün gece başardılar

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Slavia Prag karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Çekya ekibi, 15. ve 90. dakikalarda bulduğu gollerle Kadıköy'den 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

FENERBAHÇE KARŞISINDA 19 YILLIK SERİ SONA ERDİ

Karşılaşmanın ardından Slavia Prag adına dikkat çeken bir istatistik gündeme geldi. Paylaşılan bilgiye göre Çekya temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'nde 19 yıl aradan sonra ilk kez bir deplasman karşılaşmasında iki gol attı. Slavia Prag'ın bu uzun arayı Fenerbahçe deplasmanında sonlandırması, karşılaşmanın en çarpıcı ayrıntılarından biri oldu.

2-0'DAN GERİ DÖNDÜLER

Fenerbahçe, Oğuz Aydın'ın 4. ve Greenwood'un 11. dakikada kaydettiği gollerle maça fırtına gibi başladı. Ancak 15. dakikada Guendouzi'nin hatalı pasını değerlendiren Provod, Slavia Prag'ı yeniden umutlandırdı. Maçın son anlarında ise Kacor sahneye çıktı. 90. dakikada gelen golle skoru 2-2'ye taşıyan Çekya temsilcisi, İstanbul'dan bir puanla ayrıldı.

FENERBAHÇE İÇİN BÜYÜK KAYIP

İlk 11 dakikada iki farklı üstünlük yakalayan Fenerbahçe, rakibinin tarihi istatistiğe ulaşmasını engelleyemedi. Sarı-lacivertliler, bu beraberlikle Şampiyonlar Ligi'ndeki puanını 2'ye yükseltirken Slavia Prag turnuvadaki ilk puanını aldı.