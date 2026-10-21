Stat dışında şaşkına çeviren anlar! Prag'ın golünü kutladılar - Son Dakika
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Stat dışında şaşkına çeviren anlar! Prag'ın golünü kutladılar

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Fenerbahçe'nin Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın son dakikalarında Kadıköy'de ilginç anlar yaşandı. Stat çevresindeki bazı taraftarlar, rakibin beraberlik golünü Fenerbahçe'nin attığını sanarak sevinç yaşadı. Gerçek skoru öğrenen taraftarlar, tribündekilere tepki gösterdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin 2-0 öne geçtiği mücadelede son dakikada gelen beraberlik golü büyük hayal kırıklığı yaratırken, stat çevresinde yaşanan bir olay dikkat çekti.

RAKİBİN GOLÜNE FENERBAHÇE ATTI SANIP SEVİNDİLER

Sporthive'ın aktardığına göre Kadıköy'de, Chobani Stadı çevresinde bulunan bazı Fenerbahçe taraftarları, karşılaşmanın son anlarında yükselen sesleri yanlış yorumladı. Slavia Prag'ın 90. dakikada bulduğu beraberlik golünü Fenerbahçe'nin attığını düşünen taraftarlar, büyük sevinç yaşadı.

GERÇEĞİ ÖĞRENİNCE TEPKİ GÖSTERDİLER

Ancak kısa süre sonra golü atan takımın Slavia Prag olduğunu ve karşılaşmanın 2-2 sona erdiğini öğrenen taraftarların sevinci yerini hayal kırıklığına bıraktı. Yanlış anlaşılmanın ardından bazı taraftarlar, stat içerisindeki tribünlere tepki gösterdi.

2-0'DAN 2-2'YE GELDİ

Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında Oğuz Aydın'ın 4. ve Greenwood'un 11. dakikada attığı gollerle kısa sürede 2-0 öne geçti. Çekya temsilcisi, 15. dakikada Provod'un golüyle farkı bire indirdi. Mücadelenin 90. dakikasında Kacor'un attığı gol ise skoru 2-2'ye getirdi. Sarı-lacivertliler, iki farklı üstünlüğünü koruyamayarak Şampiyonlar Ligi'nde kritik iki puan bıraktı.

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Auto OlaysızSlavia PragFenerbahçeKadıköySporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Serdar Can Serdar Can:
    Bi zamanlaaa Bu'sa golunü de gutlamışlaaa dı.. hehaha.. Tarih dekerrür etmiş.. :))) 1 0 Yanıtla
  • Mali Hukuk Mali Hukuk:
    kuş kadar akılları yok 1 0 Yanıtla
  • İskender Sakallı İskender Sakallı:
    Bursa'dan gol haberi var 2 2 -:) Bu takım kadar ilginç başka bir takım yoktur herhalde istifa .. 0 0 Yanıtla
  • 9j45db96t4 9j45db96t4:
    hahahahahah şaşırdık mı 0 0 Yanıtla
  • enesaras1905 enesaras1905:
    Dün gece kadar fenerbahçeli olmamıştım bir Galatasaraylı olarak yazıklar olsun tarihi farkı kaçırdınız ???? 0 0 Yanıtla
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