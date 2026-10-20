Adıyaman Kahta\'da kendini asan 23 yaşındaki genç 10 günlük tedaviye rağmen kurtarılamadı

Adıyaman Kahta'da kendini asan 23 yaşındaki genç 10 günlük tedaviye rağmen kurtarılamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Narince Köyünde 10 Ekim'de kendini asması sonucu ağır yaralanan 23 yaşındaki genç, 10 günlük tedavinin ardından hayatını kaybetti. Cenazesi hastane morguna kaldırılan gencin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'da, 10 gün önce kendini asması sonucu hastaneye kaldırılan şahıs, hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Narince Köyünde 23 yaşındaki M.S K., 10 Ekim günü belirlenemeyen bir nedenle kendini astı. Ağır yaralanan genç, önce Kahta Devlet Hastanesi'ne, oradan da Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan M.S.K., 10 günlük hayat mücadelesini kaybetti. Gencin cenazesi yapılan işlemlerinin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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