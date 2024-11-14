Aksaray'da Apartman Yangını Paniğe Neden Oldu - Son Dakika
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Aksaray'da Apartman Yangını Paniğe Neden Oldu

Aksaray\'da Apartman Yangını Paniğe Neden Oldu

Aksaray'da 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın hızlıca yayıldı, itfaiye müdahale etti.

14.11.2024 15:32
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Aksaray'da 5 katlı apartmanın çatı arasında çıkan yangın kısa sürede çatıyı alevlere bürüdü. Apartmanın çatısı adeta alev topuna dönerken çevre binadaki vatandaşlar tarafından çekilen görüntüler yaşanan paniği gözler önüne serdi.

Yangın, Yunus Emre Mahallesi 129. Caddede bulunan 5 katlı apartmanın çatı arasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, apartmanın çatı arasında bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Apartman önce dumanlara bürünürken kısa sürede çatı arasında geniş bir yeri saran alevler daha sonra binanın çatısından yükseldi. Apartmanın çatısı adeta alev topuna dönerken çevre apartmanlarda oturanlar o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde çatının alev alev yanması ve itfaiye ekiplerinin müdahale etmesi görülüyor. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri önce apartmanı tahliye etti sonra da çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri de yangına itfaiye merdiveninin kafesinden çatı seviyesine yükselerek müdahale etti. Yangın 2 saatlik süren bir çalışma sonucu söndürülebilirken binanın çatısı tamamen yanarak adeta kül oldu.

Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme ve araştırma başlattı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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