 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Aksaray'da arazi aracı ile otomobil çarpıştı: Otomobil ortadan ikiye bölündü, 5 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Aksaray'da arazi aracı ile otomobil çarpıştı: Otomobil ortadan ikiye bölündü, 5 yaralı

Aksaray-Gücünkaya köyü yolu Mamasın Barajı mevkiinde meydana gelen kazada, arazi aracı ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil ortadan ikiye bölünürken, 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Aksaray\'da arazi aracı ile otomobil çarpıştı: Otomobil ortadan ikiye bölündü, 5 yaralı
22.12.2023 - 23:40,
Abone Ol

Aksaray'da arazi aracı ile otomobilin çarpışması sonucu otomobil ortadan ikiye bölünürken, kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray-Gücünkaya köyü yolu Mamasın Barajı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Mamasın Barajı istikametine seyreden Muharrem K. (19) idaresindeki 42 AOS 260 plakalı otomobil Gücünkaya istikametinden Aksaray istikametine seyreden Yusuf Ç. (33) yönetimindeki 34 VN 6337 plakalı arazi aracı ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ortadan ikiye bölünürken, hurdaya dönen araçlarda Muharrem K., Mustafa S. (19), Ramazan D. (18), Erhan K. (16) ve Mustafa K. (18) yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayı hafif sıyrıklarla atlatan ve ayakta tomografi çekinmeye giden Mustafa S., "Çek çek sağlamız" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Aksaray, Acil Durum, Yaralanma, Soruşturma, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da arazi aracı ile otomobil çarpıştı: Otomobil ortadan ikiye bölündü, 5 yaralı - Son Dakika


23:12
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit askerler için başsağlığı dileğinde bulundu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit askerler için başsağlığı dileğinde bulundu
22:52
Siyasi isimler, şehitler için taziye mesajı yayınladı Siyasi isimler, şehitler için taziye mesajı yayınladı
22:05
Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı
21:03
TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder Hastaneye Kaldırıldı TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder Hastaneye Kaldırıldı
20:51
THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti
20:26
BMGK'da Gazze tasarısı kabul edildi BMGK'da Gazze tasarısı kabul edildi
20:15
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek
20:00
CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz

Son Dakika
23:12 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit askerler için başsağlığı dileğinde bulundu
22:52 Siyasi isimler, şehitler için taziye mesajı yayınladı
22:05 Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı
21:03 TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder Hastaneye Kaldırıldı
20:51 THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti
20:26 BMGK'da Gazze tasarısı kabul edildi
20:15 MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek
20:00 CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz
19:28 Eski polisi darbeden Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun görevden alındı
18:40 İzmir'de cinnet geçiren genç, halasını satırla öldürüp intihara kalkıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 00:08:36. #1.11#
SON DAKİKA: Aksaray'da arazi aracı ile otomobil çarpıştı: Otomobil ortadan ikiye bölündü, 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement