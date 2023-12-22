Aksaray\'da arazi aracı ile otomobil çarpıştı: Otomobil ortadan ikiye bölündü, 5 yaralı

Aksaray'da arazi aracı ile otomobilin çarpışması sonucu otomobil ortadan ikiye bölünürken, kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray-Gücünkaya köyü yolu Mamasın Barajı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Mamasın Barajı istikametine seyreden Muharrem K. (19) idaresindeki 42 AOS 260 plakalı otomobil Gücünkaya istikametinden Aksaray istikametine seyreden Yusuf Ç. (33) yönetimindeki 34 VN 6337 plakalı arazi aracı ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ortadan ikiye bölünürken, hurdaya dönen araçlarda Muharrem K., Mustafa S. (19), Ramazan D. (18), Erhan K. (16) ve Mustafa K. (18) yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayı hafif sıyrıklarla atlatan ve ayakta tomografi çekinmeye giden Mustafa S., "Çek çek sağlamız" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY