Aksaray'da Baca Yangını Paniğe Yol Açtı - Son Dakika
Aksaray'da Baca Yangını Paniğe Yol Açtı

Aksaray\'da Baca Yangını Paniğe Yol Açtı
16.03.2026 03:03
Aksaray'da bir müstakil evin bacasında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Aksaray'da müstakil evin bacasında çıkan yağın paniğe neden olurken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 5358 Sokak'ta bulunan müstakil evin bacasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, müstakil evin bacasında yangın çıktı. Bacadan yoğun duman çıktığını fark eden mahalle sakinleri önce ev sahibine sonrada 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekipleri bacaya çıkarak yangına müdahale etti. Yangın büyümeden söndürülürken, bacada uzun süre soğutma çalışması yapıldı. İtfaiye ekipleri baca yangını nedeniyle ev sahibini baca temizletme konusunda uyardı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, 3. Sayfa, Güvenlik, Aksaray, İtfaiye, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da Baca Yangını Paniğe Yol Açtı - Son Dakika

SON DAKİKA: Aksaray'da Baca Yangını Paniğe Yol Açtı - Son Dakika
