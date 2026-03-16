Aksaray\'da Baca Yangını Paniğe Yol Açtı

Aksaray'da müstakil evin bacasında çıkan yağın paniğe neden olurken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 5358 Sokak'ta bulunan müstakil evin bacasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, müstakil evin bacasında yangın çıktı. Bacadan yoğun duman çıktığını fark eden mahalle sakinleri önce ev sahibine sonrada 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekipleri bacaya çıkarak yangına müdahale etti. Yangın büyümeden söndürülürken, bacada uzun süre soğutma çalışması yapıldı. İtfaiye ekipleri baca yangını nedeniyle ev sahibini baca temizletme konusunda uyardı. - AKSARAY