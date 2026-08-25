Aksaray'da Bıçaklı Saldırı - Son Dakika
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Aksaray'da Bıçaklı Saldırı

Aksaray\'da Bıçaklı Saldırı
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Tartışma sonucu bıçaklanan A.Ç., polislere zorluk çıkararak hastaneye kaldırıldı. Şüpheliler kaçtı.

Aksaray'da tartıştığı 2 şahıs tarafından bıçakla karnından yaralanan şahıs, olay yerine gelen polislere bağırıp zorluk çıkarırken, yol ortasında soyunarak ekiplere güçlük çıkardı. Sağlık ekiplerinin gelmesiyle ambulansa alınan yaralı hastaneye kaldırıldı.

Olay, Taşepazar Mahallesi Pirali Sultan Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 45 yaşındaki A.Ç., kimliği belirlenemeyen 2 şahıs tarafından tartışma sonucu karnından bıçaklanarak yaralandı. 2 şüpheli olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerini gören yaralı şahıs önce polis memurlarına bağırıp çağırdı, sonra yol ortasında soyunarak ekiplere güçlük çıkardı. Sağlık ekiplerinin gelmesiyle ambulansa alınan yaralıya ilk müdahale ambulans içinde yapıldı. Ardından yaralı şahıs ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri şüphelilerin peşine düştü.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Aksaray, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da Bıçaklı Saldırı - Son Dakika

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