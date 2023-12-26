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Aksaray'da Elektrik Kabloları Şase Yapan Otomobil Alev Alev Yandı - Son Dakika
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Aksaray'da Elektrik Kabloları Şase Yapan Otomobil Alev Alev Yandı

Aksaray'da bir otomobil, elektrik kablolarının şase yapması sonucu alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Aksaray\'da Elektrik Kabloları Şase Yapan Otomobil Alev Alev Yandı
26.12.2023 - 13:27,  Güncelleme: 13:30
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Aksaray'da elektrik kabloları şase yapan otomobil alev alev yandı. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangın anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, sabah saatlerinde Paşacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda çıktı. Edinilen bilgiye göre, 06 BVY 577 plakalı aracıyla Atatürk Bulvarı'ndan şehir merkezi istikametine seyreden Çilem K. (50) kavşakta kırmızı ışıkta beklediği sırada araçtan dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları fark eden sürücü, aracı hemen sağa çekerek aşağıya indi. Dumanların çıktığı otomobil kısa sürede alevlere teslim oldu. Adeta alev topuna dönen otomobili gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu yangın tamamen söndürülürken otomobil kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ve polis ekiplerinin yaptığı incelemede yangının elektrik kablolarının şase yapması nedeniyle çıktığı belirlendi. Otomobilin alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - AKSARAY

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Elektrik Kabloları Şase Yapan Otomobil Alev Alev Yandı - Son Dakika


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