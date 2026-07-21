Aksaray\'da İntihar Şüphesi

Aksaray'da müstakil evde yaşayan 37 yaşındaki şahıs, birlikte yaşadığı arkadaşı tarafından ölü bulundu.

Olay, Hacıhasanlı Mahallesi 704 Sokak'ta bulunan müstakil bir evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, müstakil evde arkadaşıyla birlikte yaşayan Ahmet Koçak (37), arkadaşı tarafından evinde ölü bulundu. İşten çıktıktan sonra eve gelen adam, arkadaşının kapıyı açmaması üzerine kapıyı kırarak eve girdi. İçeride arkadaşı olan Ahmet Koçak'ı tavana asılı olarak bulan şahıs neye uğradığını şaşırırken durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis güvenlik önlemi alırken, sağlıkçılar şahsa yaptığı ilk müdahalede öldüğünü belirledi. Şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahsın bunalıma girerek intihar ettiği düşünülürken İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği evde inceleme yaptı.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY