Özgür Özel'in yeni parti ilanına Gürsel Tekin'den ilk yorum

Özgür Özel, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) CHP Grup Toplantısı'nda veda etmek üzere kürsüye çıktı. CHP Grup Başkanı Özel, "Yarın il başkanlarımızla, milletvekillerimizle bir araya geliyoruz. Yeni partimizi milletimizin seçtiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz. Açık ara farkla ana muhalefet partisi oluyoruz." dedi. Bu sözlere Kılıçdaroğlu cephesinden ilk yanıt CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'den geldi.

Haberler.com stüdyosunda Haber Müdürü Olgun Kızıltepe ve sunucu Melis Yaşar'ın konuğu olan Tekin yeni parti ilanıyla ilgili, "Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra Türkiye'nin gerçek gündemiyle meşgul olacak. Partinin kurumsal kimliğine zarar ziyan gelmesin diye hep suskun kaldık ama bundan sonra kimse bizi susturamaz" ifadelerini kullandı.

"BİR YALAN RÜZGARI GÖRÜYORSUNUZ"

Gündem yaratacak açıklamalarda bulunan Tekin, Olgun Kızıltepe’nin "Bir takım anketler yapılıyor. Yeni kurulacak partinin oy oranı yüzde 30-35 seviyelerinde gösterilirken, CHP'nin oy oranının yüzde 5'lere kadar hatta 4'lere kadar düştüğü sonucu ortaya çıkıyor” sözlerine şöyle yanıt verdi:

"Tabii bir yalan rüzgarı kuruyorsunuz; özellikle 3 tane büyük televizyon, hemen hemen diyebilirim ki 30'a yakın haber sitesi, MASAK raporlarındaki çok sayıda gazeteciler… Sadece kendisini solda ya da CHP'ye yakın konumlandıran gazeteciler değil, aynı zamanda AK Partili görünümlü gazeteciler de var. Ben söylemiyorum. O da MASAK raporlarında var.

"BUNDAN SONRA MESAİMİZİ ONLARA HARCAMAYACAĞIZ"

Şimdi bütün bu organizasyona baktığınızda, akşamları iyi niyetle televizyon izleyenleri çeşitli haberler elbette etkileyecektir. Ama bu geçici bir durumdur. Önümüzdeki günlerde bu yalan rüzgarının nasıl bir boş bir fırtına yarattığını hep beraber göreceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra Türkiye'nin gerçek gündemiyle meşgul olacak. Türkiye'nin gerçek gündeminde yoksulluk var, sefalet var, uyuşturucu var. Gencecik yaşlardaki, 13-15 yaşındaki çocukların bulaşmış olduğu çeteleşmeler var. Biz bunlarla meşgul olacağız. Arkadaşlarımız bundan sonra ne yapacaklarsa yapsınlar. Biz bundan sonra mesaimizi onlara harcamayacağız."

"ELİMDE HABERLER VAR"

Özgür Özel ve ekibine yönelik tavırlarının da değişeceğini vurgulayan Gürsel Tekin, "Başladığımız günden itibaren her türlü yalan, her türlü iftira, her türlü hakarete rağmen söz konusu Cumhuriyet Halk Partisi'dir diye, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine zarar ziyan gelmesin diye hep suskun kaldık. Ama bundan sonra kimse bizi susturamaz. Bugüne kadar en azından benimle ilgili söylemiş oldukları, yapmış oldukları haberlerin bir tanesi doğru değil. Ama benim de elimde olan gerçek haberleri hiç kamuoyuyla paylaşmadım." ifadelerini kullandı.

"ONLARIN TUTUMLARINA GÖRE DAVRANACAĞIM"

Söz konusu haberleri kamuoyuyla paylaşıp paylaşmayacağı sorulan Tekin, "Önümüzdeki günlerde onların tutumlarına göre davranacağım. Rahmetli babam derdi ki ‘Oğlum, arkadaşlarınızı iyi seçin. Olur ya bir gün kötü çıkarsa, siz kötü demeyiverin." Ama bütün bu kötülüklere rağmen geldiğimiz günden itibaren her türlü hukuksal yetkimiz olmasına rağmen en ufak bir şey yapmadık. Yalanlar, iftiralar, bunların hepsini yok saydık. Aman ha bu ayrılık olmasın, bir arada durabilirim dedik. Bunların hiçbirisi fayda etmedi" dedi.