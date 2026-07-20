Bahis Şikesi Soruşturmasında Şüphelilere Adli Kontrol - Son Dakika
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Bahis Şikesi Soruşturmasında Şüphelilere Adli Kontrol

Bahis Şikesi Soruşturmasında Şüphelilere Adli Kontrol
20.07.2026 20:53
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İstanbul'da bahis şikesi soruşturmasında 17 şüpheliden 15'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bahis ve şike iddialarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

15 ŞÜPHELİDEN 5’İ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden Tolga Kırgız, Kerem Gürel, Ünsal Yamaner, Savaş Tatil ve Özgür Durşen tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüpheliler Halil İbrahim Yavaş, Hüseyin Gözütok, Avni Akdemir, Maruf Güneş "ev hapsi", Ahmet Akçelik, Ali Gürsoy, Sezgin Özkan, Kemal Aydın, Ömer Çetin ve Barış Orhun Bilge ise "yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol talebiyle hakimliğe gönderildi.

15 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Sulh ceza hakimliği, 9 şüpheli hakkında "ev hapsi", 6 şüpheli hakkında da "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı. Öte yandan şüphelilerden 2'si ise savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bahis ve şike iddialarına yönelik yapılan çalışmalarda, Türkiye'de yerleşik olarak faaliyet gösteren yasal bahis sitelerinden futbol kulüplerindeki yöneticilere ait 2020-2026 arasını kapsayan veriler alınmıştı.

Yapılan çalışmalarda, kulüplerinde yönetici olarak görev aldıkları dönemde bahis kuponları bulunan kişiler belirlenmiş, bahis yaptığı tespit edilen 19 şüpheli hakkında savcılığın gözaltı kararı vermesinin ardından İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda 17 şüpheli yakalanırken, 2 şüpheliyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirilmişti.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüpheliler ile bahisle suçlandıkları dönemde görevli oldukları kulüpler şöyle: "Ali Sancak (Adana Demirspor AŞ), Savaş Tatil (Adana Demirspor AŞ), Hasan Turan Güven (Altayspor Kulübü), Barış Orhunbilge (Altınordu Futbol Kulübü), Kemal Aydın (Balıkesirspor Kulübü), Ünsal Yamaner (Bandırmaspor Kulübü), Tolga Kırgız (Beşiktaş Jimnastik Kulübü), Kerem Gürel (Beşiktaş Jimnastik Kulübü), Ahmet Akçelik (Beşiktaş Jimnastik Kulübü), Hüseyin Gözütok (Bodrum Spor Faaliyetleri AŞ), Murat Şabablı (Boluspor Kulübü), Ali Şen (Boluspor Kulübü), Halil İbrahim Yavaş (Boluspor Kulübü), Ali Gürsoy (Boluspor Kulübü), Avni Akdemir (Erzurumspor Futbol Kulübü), Maruf Güneş (Galatasaray), Özgür Durşen (Gençlerbirliği Spor Kulübü), Sezgin Özkan (Gençlerbirliği Spor Kulübü) ve Ömer Çetin (Karaman Futbol Kulübü)."

Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa, Spor, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bahis Şikesi Soruşturmasında Şüphelilere Adli Kontrol - Son Dakika

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