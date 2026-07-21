Özgür Özel'in yeni parti açıklaması sonrası CHP'den ilk milletvekili istifası

Özgür Özel'in yeni siyasi yol haritasını açıklamasının ardından CHP'de hareketli saatler yaşanıyor. Partinin önemli isimlerinden biri olan ve Gölge Kabine'de İçişleri Bakanlığı görevini yürüten CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

"AİLEM İÇİN VE BENİM İÇİN ÇOK ZOR BİR KARAR"

İstifa kararını kamuoyuyla paylaşan Murat Bakan, CHP içindeki geçmişine ve ailesinin partiyle olan derin bağlarına dikkat çekerek bu ayrılığın kendisi için ne kadar zor olduğunu şu sözlerle ifade etti:

" Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettim. Mahalle delegesi oldum, il delegesi oldum, kurultay delegesi oldum, meclis üyesi oldum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ön seçimden çıkmış bir milletvekiliyim. Genel Başkan Yardımcısı oldum, Parti Meclisi üyesi oldum, Gölge Kabine'de İçişleri Bakanı oldum. Annem üye, babam üye, eşim üye, oğlum üye; kayınvalidem, kayınpederim üye… Ailemde Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olmayan tek kişi yok. Ailem için çok zor. Benim için çok zor."

"PARTİYİ İŞGAL EDENLERE TERK EDİP İKTİDARA YÜRÜYORUZ"

Aldığı kararın siyasi hayatı için bir son olmadığını, aksine yeni bir başlangıç olduğunu vurgulayan Bakan, Atatürk'ün ilkelerinden ayrılmayacaklarının altını çizdi. Mevcut CHP yönetimine yönelik sert eleştirilerde de bulunan Murat Bakan, açıklamasını şu sözlerle noktaladı:

"Ama bu bir son değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilke ve değerlerini yaşatarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerinin izinden yürüyerek… Partiyi yalnızca ismen ve binalarıyla işgal edenlere terk edip, yeni partimizde Özgür Özel liderliğinde iktidara yürüyoruz."