Özgür Özel'in yeni parti açıklaması sonrası CHP'den ilk milletvekili istifası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özgür Özel'in yeni parti açıklaması sonrası CHP'den ilk milletvekili istifası

21.07.2026 16:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özgür Özel’in Meclis kürsüsünden yeni parti kuracaklarını resmen açıklamasının ardından CHP'de istifalar başladı. İzmir Milletvekili Murat Bakan, partisinden resmen istifa eden ilk isim oldu.

Özgür Özel'in yeni siyasi yol haritasını açıklamasının ardından CHP'de hareketli saatler yaşanıyor. Partinin önemli isimlerinden biri olan ve Gölge Kabine'de İçişleri Bakanlığı görevini yürüten CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

"AİLEM İÇİN VE BENİM İÇİN ÇOK ZOR BİR KARAR"

İstifa kararını kamuoyuyla paylaşan Murat Bakan, CHP içindeki geçmişine ve ailesinin partiyle olan derin bağlarına dikkat çekerek bu ayrılığın kendisi için ne kadar zor olduğunu şu sözlerle ifade etti:

" Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettim. Mahalle delegesi oldum, il delegesi oldum, kurultay delegesi oldum, meclis üyesi oldum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ön seçimden çıkmış bir milletvekiliyim. Genel Başkan Yardımcısı oldum, Parti Meclisi üyesi oldum, Gölge Kabine'de İçişleri Bakanı oldum. Annem üye, babam üye, eşim üye, oğlum üye; kayınvalidem, kayınpederim üye… Ailemde Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olmayan tek kişi yok. Ailem için çok zor. Benim için çok zor."

"PARTİYİ İŞGAL EDENLERE TERK EDİP İKTİDARA YÜRÜYORUZ"

Aldığı kararın siyasi hayatı için bir son olmadığını, aksine yeni bir başlangıç olduğunu vurgulayan Bakan, Atatürk'ün ilkelerinden ayrılmayacaklarının altını çizdi. Mevcut CHP yönetimine yönelik sert eleştirilerde de bulunan Murat Bakan, açıklamasını şu sözlerle noktaladı:

"Ama bu bir son değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilke ve değerlerini yaşatarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerinin izinden yürüyerek… Partiyi yalnızca ismen ve binalarıyla işgal edenlere terk edip, yeni partimizde Özgür Özel liderliğinde iktidara yürüyoruz."

Özgür Özel'in yeni parti açıklaması sonrası CHP'den ilk milletvekili istifası

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Murat Bakan, Özgür Özel, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel'in yeni parti açıklaması sonrası CHP'den ilk milletvekili istifası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • zurnaci samo Oner zurnaci samo Oner:
    hadi hayırlısı geleceyin Cumhurbaşkanı İmamoğlu yardımcısı özeldir nokta işsizlik emekli maaşı asgari ücret her şey çok güzel olacak Allah'ın izniyle 9 38 Yanıtla
  • yüksel altun yüksel altun:
    yürüyelim arkadaşlar yolunuz yolumuz açık olsun. hedef iktidar. 8 31 Yanıtla
  • baronhasan58@hotmail.com [email protected]:
    Tebrik ediyorum sayın milletvekilim hayırlı uğurlu olsun 4 24 Yanıtla
  • Gültekin Demir Gültekin Demir:
    Asırlık partiyi ne hale getirdiniz, yazıklar olsun size ! 26 2 Yanıtla
  • Serkan Çopur Serkan Çopur:
    103 yıllık parti bölündü bu nasıl iş arkadaş ya ?? 20 3 Yanıtla
    VillaUmut VillaUmut:
    Vermeyecektiniz yetkiyi. Her halk hakettiği gibi yönetilir. 0 3
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Temmuz sıcağından kaçanların adresi Mereto Dağı oldu Temmuz sıcağından kaçanların adresi Mereto Dağı oldu
Siverek’te Kız Kardeşler Boğuldu Siverek'te Kız Kardeşler Boğuldu
İran’ın Hürmüzgan eyaletinde bir evde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti İran'ın Hürmüzgan eyaletinde bir evde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti
Akaryakıt istasyonunda kedinin saldırdığı kargayı görevli kurtardı Akaryakıt istasyonunda kedinin saldırdığı kargayı görevli kurtardı
Yoldan geçen TIR sürücüsü fark etti, 22 kişilik aile faciadan döndü Yoldan geçen TIR sürücüsü fark etti, 22 kişilik aile faciadan döndü
DOA Sistemi sonrası sokak toplayıcıları: Cam şişeleri eskiden alan yoktu, şimdi 1 liradan satıyoruz DOA Sistemi sonrası sokak toplayıcıları: Cam şişeleri eskiden alan yoktu, şimdi 1 liradan satıyoruz
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı Bodrum’da yakalandı Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı Bodrum'da yakalandı

17:01
Özgür Özel’in yeni parti ilanına Gürsel Tekin’den ilk yorum
Özgür Özel'in yeni parti ilanına Gürsel Tekin'den ilk yorum
16:48
Görüntüler İstanbul’un yanı başından Her yeri istila ettiler
Görüntüler İstanbul'un yanı başından! Her yeri istila ettiler
15:46
Pezeşkiyan duyurdu: Hamaney talimat verdi, yeni dönem başlıyor
Pezeşkiyan duyurdu: Hamaney talimat verdi, yeni dönem başlıyor
15:46
Kahramanmaraş okul saldırganının babası ve annesi için iddianame hazırlandı
Kahramanmaraş okul saldırganının babası ve annesi için iddianame hazırlandı
15:06
İşte YKS’de 5 şampiyon çıkaran 2 okul
İşte YKS'de 5 şampiyon çıkaran 2 okul
15:00
Gülistan Doku dosyasında Tuncay Sonel’i yakacak ifade “Bilgim var, sen gerekeni yap“
Gülistan Doku dosyasında Tuncay Sonel'i yakacak ifade! "Bilgim var, sen gerekeni yap"
14:36
Özgür Özel: Yeni partimizi milletimizin seçtiği vekillerle kuruyoruz
Özgür Özel: Yeni partimizi milletimizin seçtiği vekillerle kuruyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2026 17:43:01. #7.12#
SON DAKİKA: Özgür Özel'in yeni parti açıklaması sonrası CHP'den ilk milletvekili istifası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.