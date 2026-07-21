Özgür Özel'in yeni parti açıklaması sonrası CHP'de istifa dalgası - Son Dakika
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Özgür Özel'in yeni parti açıklaması sonrası CHP'de istifa dalgası

21.07.2026 18:15
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in grup toplantısında yeni bir siyasi partinin kurulacağını ilan etmesinin ardından parti içinde geniş çaplı bir istifa dalgası başladı. Sosyal medyada iddia edilen binlerce üye istifasının yanı sıra milletvekili, belediye başkanı ve teşkilat düzeyinde de peş peşe ayrılıklar yaşanıyor. İstifaların ilki İzmir Milletvekili Murat Bakan'dan gelirken, Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım da parti üyeliğini sonlandırdı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in, son kez katıldığı grup toplantısında yeni bir siyasi partinin resmen kurulacağını açıklamasının ardından parti genelinde geniş çaplı bir istifa dalgası başladı. Sosyal medyada yer alan iddialara göre açıklamanın ardından binlerce parti üyesi e-Devlet üzerinden parti üyeliğini sonlandırırken, milletvekili, belediye başkanı ve teşkilat düzeyinde de peş peşe ayrılık haberleri gelmeye başladı.

İLK İSTİFA EDEN MURAT BAKAN OLDU 

Gelişmelerin ardından CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, grup toplantısı sonrası yaptığı açıklamada milletvekilleri olarak partiden ayrılacaklarını kamuoyuna duyurdu. İstifa sürecindeki ilk net adım ise İzmir Milletvekili Murat Bakan'dan geldi. Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partiden ayrıldığını bildirdi.

BELEDİYE BAŞKANI SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU 

Yerel yönetimler cephesinde de hareketlilik yaşandı. Malatya Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım, Özgür Özel ve Veli Ağbaba ile olan fotoğrafını paylaşarak parti üyeliğini sonlandırdığını açıkladı. Yıldırım paylaşımında, "Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ederek ayrıldım. Yol cümleden uludur, yolumuz açık olsun, yürüyüşümüz iktidara!" ifadelerine yer verdi.

Özgür Özel'in yeni parti açıklaması sonrası CHP'de istifa dalgası

Yıldırım, "Gelecek günlerde birlikte yola çıktığımız, birlikte yol yürüdüğümüz arkadaşlarımızla beraber olacağız. Ben inanıyorum ki gelecek güzel günler, aydınlık günler Türkiye halkına, Türk milletine huzur verecek, mutluluk verecek" dedi.

"KENDİ ÖZGÜR İRADEMLE İSTİFA ETTİM"

"Haklı gerekçelerimizle, kendi özgür irademle istifa ederek ayrıldım. Bu kararda en etkili olan, birlikte yol yürüdüğümüz arkadaşlarımızın bu yöndeki düşüncelerimize ve bu yönde tavır almamız konusunda bize verdikleri destektir. Şöyle bir soru gelebilir akla: 'Neden bu kararı aldınız?'

Bugün Türkiye siyasetinde de çok önemli gelişmeler oluyor. Biz, tavrımızı yol arkadaşlarımızla çıktığımız bu yolda, yol arkadaşlarımızla birlikte daha önce belirlemiştik. İstifamda tabii ki bunun etkisi oldu.

Özgür Özel'in yeni parti açıklaması sonrası CHP'de istifa dalgası

Gelecek günlerde de birlikte yola çıktığımız, birlikte yol yürüdüğümüz arkadaşlarımızla beraber olacağız. Ben inanıyorum ki gelecek güzel günler, aydınlık günler Türkiye halkına, Türk milletine huzur verecek, mutluluk verecek. Biz de o günleri özleyerek yolumuza devam edeceğiz. Hayırlısı bakalım."

KILIÇDAROĞLU'NUN GÖREVDEN ALDIĞI İL BAŞKANI E-DEVLET ÜZERİNDEN İSTİFA ETTİ 

Öte yandan, parti teşkilatlarından da istifa kararları geldi. Daha önce CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaoğlu tarafından görevden alınan CHP Konya İl Başkanı Nejat Türktaş da yeni harekete destek vereceğini belirterek partiden ayrıldığını duyurdu. Türktaş parti üyeliğini e-devlet üzerinden sonlandırdı ve "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde kurulacak yeni siyasi harekette yer almak üzere Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimi sonlandırdım. Şimdi yeni bir mücadeleyi birlikte büyütme zamanıdır" dedi.

Özgür Özel'in yeni parti açıklaması sonrası CHP'de istifa dalgası

Türktaş yayınladığı mesajda da "Bugün, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde kurulacak yeni siyasi harekette yer almak üzere Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimi sonlandırdım. Şimdi yeni bir mücadeleyi birlikte büyütme zamanıdır. Seni de bu onurlu yürüyüşte aramızda görmekten güç duyacağız. Gelin, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in yolunda omuz omuza yürüyelim." ifadelerini kullandı.

MANİSA GENÇLİK KOLLARI DA FURYAYA KATILDI

CHP Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Çabuk da, 17 ilçe gençlik kolları başkanı ve yönetimleriyle birlikte görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı. Çabuk, kararın mücadeleden vazgeçmek anlamına gelmediğini belirterek, çalışmalarını Özgür Özel'in liderliğinde sürdüreceklerini ifade etti.

Çabuk, açıklamasında Özgür Özel'in liderliğinde siyasi mücadeleyi sürdüreceklerini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu nedenle bugün de seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde, örgütümüzle omuz omuza, iktidar yürüyüşünü kararlılıkla sürdüreceğiz. Bizim bağlılığımız makamlara, çatılara değil; partimizin değerlerine, Cumhuriyet'e ve halkın umudunadır. Sarayın kurduğu düzenin ve bu düzeni ayakta tutan anlayışın karşısında dün neredeysek, yarın da aynı yerde olacağız. Hiçbir baskı, hiçbir hesap ve hiçbir güç bizi bu yoldan döndüremeyecektir. Bu zamana dek bizimle beraber yürümüş her bir yoldaşımızı yeni bir yol açmaya, yanımıza bekliyoruz. Mücadelemiz bir, bütün ve iktidar yolunda devam edecek! Biz görevlerimizden istifa ediyoruz; ancak inancımızdan, arkadaşlığımızdan ve memleket sevdamızdan istifa etmiyoruz."

ALİ MAHİR BAŞARIR'DAN MANİDAR MESAJ 

Öte yandan kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Ali Mahir Başarır da sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Başarır "“HER SON BİR BAŞLANGIÇTIR…” Bu yolun sonu İKTİDARDIR! Yolumuz açık olsun!" diyerek safını bir kez daha belli etti. 

Özgür Özel'in yeni parti açıklaması sonrası CHP'de istifa dalgası

Cumhuriyet Halk Partisi, Mehmet Şerif Yıldırım, Ali Mahir Başarır, Cemal Enginyurt, Murat Bakan, Özgür Özel, Hekimhan, İzmir, Son Dakika

Son Dakika CHP Özgür Özel'in yeni parti açıklaması sonrası CHP'de istifa dalgası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Rz.20040951 Rz.20040951:
    Kılıçdaroğlunu tarih affetmeyecek 6 3 Yanıtla
  • Ramadan Svs Ramadan Svs:
    oh oh bölunün bölunün ne güzel ne güzel REIS yuzde 60 nan 70 nen gelır artık REİSSSSSSSSSSSS 4 4 Yanıtla
  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Bular bu hızla yüzde biri bile göremez 2 6 Yanıtla
  • Ali Fuat Seckin Ali Fuat Seckin:
    Demek neymiş dava falan hikaye tamamen koltuk ve çıkar her şey çok güzel oluyor 3 4 Yanıtla
  • Ramadan Svs Ramadan Svs:
    BİZEDE EGLENCE LAZIMDI ZATEN 2 2 Yanıtla
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