Şişli\'de Erkek Cesedi Bulundu

İstanbul Şişli'de yol kenarındaki yeşil alanda bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında Şişli Paşa Mahallesi Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli çıkışında yol kenarındaki yeşil alanda bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, cesedin Alaeddin İpek'e (36) ait olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cesedin birkaç gündür yol kenarında yeşillik alanda bulunduğunun değerlendirildiği öğrenildi. - İSTANBUL