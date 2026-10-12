Aksaray'da kaçak sigara üretilen depoya yapılan baskında 40 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Aksaray'da kaçak sigara üretilen depoya yapılan baskında 40 bin makaron ele geçirildi

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Aksaray\'da kaçak sigara üretilen depoya yapılan baskında 40 bin makaron ele geçirildi
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Aksaray'da jandarma, kaçak sigara üretilen bir depoya baskın yaptı. Baskında 40 bin dolu makaron, 1,5 ton kıyılmış tütün ve makineler ele geçirildi; ürünlerin piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 250 bin lira. 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Aksaray'da kaçak sigara üretimi yapan imalathaneye operasyon yapan jandarma, binlerce adet kaçak sigara ve kaçak tütün ele geçirdi.

Operasyon, Aksaray merkezde bir depoya yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, şehir merkezinde bir depoda kaçak sigara üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde inceleme başlatan jandarma ekipleri kimliğini tespit ettiği E.V. (34) ve H.Ç. (40) isimli şüphelileri takibe aldı. Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delile ulaşan jandarma KOM ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Kaçak sigara imalathanesine çevrilen depoya yapılan baskında piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 250 bin lira olan 40 bin adet dolu makaron, 1,5 ton kıyılmış tütün, 1 adet makaron paketleme makinesi, 1 adet makaron dolum makinesi ve 1 adet komprösör olmak üzere çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında gerekli adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA
GüvenlikJandarma3. SayfaMakaronAksarayGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray'da kaçak sigara üretilen depoya yapılan baskında 40 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika
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