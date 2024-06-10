Aksaray'da Kasten Yaralama Suçundan Aranan Şahıs Şafak Operasyonuyla Yakalandı - Son Dakika
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Aksaray'da Kasten Yaralama Suçundan Aranan Şahıs Şafak Operasyonuyla Yakalandı

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kasten adam yaralama suçundan aranan ve 25 yıl hapis cezası bulunan Y.K. isimli şahsı şafak operasyonuyla yakaladı. Şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10.06.2024 12:23
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Aksaray'da kasten yaralama suçundan aranan ve hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan şahıs polisin şafak operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, suç ve suçlulara göz açtırmayan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmada, hakkında kasten adam yaralama suçundan aranması olan ve 25 yıl hapis cezası bulunan Y.K. (35) isimli şahsın peşine düştü. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şahsın izini süren ekipler şahsın bulunduğu ikameti tespit ederek operasyon için düğmeye bastı. Şafak vakti gerçekleştirilen ve "Şafak" ismi verilen operasyonda şahıs saklandığı evde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette sorguya alınan şahıs buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Kasten Yaralama Suçundan Aranan Şahıs Şafak Operasyonuyla Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray'da Kasten Yaralama Suçundan Aranan Şahıs Şafak Operasyonuyla Yakalandı - Son Dakika
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