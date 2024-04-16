Aksaray'da Köpek Dövüştürerek Bahis Yapan 14 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Aksaray'da Köpek Dövüştürerek Bahis Yapan 14 Şüpheli Yakalandı

Aksaray\'da Köpek Dövüştürerek Bahis Yapan 14 Şüpheli Yakalandı

Aksaray'da köpek dövüştürerek bahis yöntemiyle para kazancı sağlayan dövüş organizasyoncusu ve köpek dövüştüren 14 şüpheli, önce drona yakalandı, kaçmak isterken de jandarma ekiplerine yakalandı. Operasyon sonucunda 14 şahıs gözaltına alındı ve hayvanları koruma kanunu çerçevesinde toplam 93 bin 808 TL idari para cezası kesildi. Dövüştürülen köpekler ise koruma altına alınarak hayvan barınağına teslim edildi.

16.04.2024 15:17
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Aksaray'da köpek dövüştürerek bahis yöntemiyle para kazancı sağlayan dövüş organizasyoncusu ve köpek dövüştüren 14 şüpheli önce drona yakalandı, kaçmak isterken de kovalamaca sonucu jandarma ekiplerine yakalandı.

Operasyon, Aksaray'ın merkez ilçe sınırları içerisinde boş bir arazide gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin köpek dövüşü birincilerinin organize halde bahisli köpek dövüşlerini Aksaray'da yaptıracağı bilgisine ulaşan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. Kimlikleri belirlenen şüphelileri takibe alan jandarma ekipleri, şahıslar üzerinde bir süre teknik ve fiziksel olarak takip yaptı. Yapılan takipte yeterli delillere ulaşan jandarma ekipleri şahısların köpek dövüştüreceği konumu dron ile takip sonucu tespit ederek operasyon için düğmeye bastı. Boş bir arazide dron destekli yapılan operasyonda dronu fark eden şüpheliler araçlara binerek kaçmaya başladı. Şahısların bir kısmı olay yerinde bir kısmı da kovalamaca sonucu yakalandı. Biri köpek dövüşü organizasyoncusu olmak üzere 14 şahıs gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelilere 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde toplam 93 bin 808 TL İdari Para Cezası kesildi. Dövüştürülen iki adet köpek koruma altına alınarak hayvan barınağına teslim edildi.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması devam ediyor. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Köpek Dövüştürerek Bahis Yapan 14 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray'da Köpek Dövüştürerek Bahis Yapan 14 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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