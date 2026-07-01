Aksaray'da Kreş Yangınına Çocuklar ve Vatandaşlar Müdahale Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aksaray'da Kreş Yangınına Çocuklar ve Vatandaşlar Müdahale Etti

Aksaray\'da Kreş Yangınına Çocuklar ve Vatandaşlar Müdahale Etti
01.07.2026 23:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da kreş bahçesindeki yangına çocuklar bidon, vatandaşlar hortumlarla müdahale etti.

Aksaray'da bir kreşin bahçesinde çıkan yangın, bitişiğindeki evlerin bahçelerine ve yola sıçradı. Çocuklar ellerindeki bidonlarla, çevredeki vatandaşlar da kürek ve bahçe hortumlarıyla yangına müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi'nde bir kreşin bahçesinde kuru otların alev almasıyla yangın çıktı. Havanın rüzgarlı olması nedeniyle kısa sürede bahçeyi saran alevler, bitişikteki evlerin bahçelerine ve yola da sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye gelene kadar çocuklar ellerine geçirdikleri bidonlarla, vatandaşlar ise bahçe hortumu ve küreklerle yangına müdahale etti. Alevlerin arasında yoğun çaba sarf eden çocukların ve vatandaşların o anları anbean kameralara yansıdı. Yangın, vatandaşların müdahalesiyle itfaiye ekipleri gelmeden söndürüldü. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, İtfaiye, Aksaray, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da Kreş Yangınına Çocuklar ve Vatandaşlar Müdahale Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da intihar girişiminde bulunan daire başkanı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Şanlıurfa'da intihar girişiminde bulunan daire başkanı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
WhatsApp’ta yeni dönem Telefon numarası paylaşma zorunluluğu kalkıyor WhatsApp'ta yeni dönem! Telefon numarası paylaşma zorunluluğu kalkıyor
İranlı din adamından tedirgin eden çağrı: Hamaney’in öldürülmesine misilleme yapın İranlı din adamından tedirgin eden çağrı: Hamaney'in öldürülmesine misilleme yapın
Trump’ın servetinde kripto patlaması Bir yılda 1,4 milyar dolar kazandı Trump'ın servetinde kripto patlaması! Bir yılda 1,4 milyar dolar kazandı
Kılıçdaroğlu’ndan tartışma yaratan atama Ankara İl Yönetimi listesinde yer aldı Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratan atama! Ankara İl Yönetimi listesinde yer aldı
Atölyedeki genci zorla öpmeye çalıştı, beklemediği tepkiyle karşılaştı Atölyedeki genci zorla öpmeye çalıştı, beklemediği tepkiyle karşılaştı

23:08
Raketinde Filistin, kortta güç Zeynep Sönmez Wimbledon’a damga vurdu
Raketinde Filistin, kortta güç! Zeynep Sönmez Wimbledon'a damga vurdu
21:43
Şam’ı gezen kadın turiste taciz şoku
Şam'ı gezen kadın turiste taciz şoku
21:13
Antalya’da tarihi kapı önünde taşlı ve delici aletli kavga
Antalya'da tarihi kapı önünde taşlı ve delici aletli kavga
20:44
Acun Ilıcalı’dan Talisca bombası
Acun Ilıcalı'dan Talisca bombası
20:23
Büyükada’da plajda yangın Alevler ormana sıçradı
Büyükada'da plajda yangın! Alevler ormana sıçradı
19:57
Trabzon’da ağaca çarpıp infilak eden İHA inceleniyor
Trabzon'da ağaca çarpıp infilak eden İHA inceleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2026 23:25:24. #.0.5#
SON DAKİKA: Aksaray'da Kreş Yangınına Çocuklar ve Vatandaşlar Müdahale Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.