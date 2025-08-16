Aksaray'da Orman Yangınlarına Önlem - Son Dakika
Aksaray'da Orman Yangınlarına Önlem

Aksaray\'da Orman Yangınlarına Önlem
16.08.2025 21:30
Aksaray emniyeti, orman yangınlarına karşı devriye ve uyarı faaliyetleriyle önlem alıyor.

Türkiye'nin bazı illerinde yaşanan orman yangınlarında ormanlık alanlar büyük zarar görürken, yangınlarına karşı Aksaray emniyeti özel önlemler aldı. Gece gündüz ormanlık alanlarda devriye ve gözetleme faaliyetinin yanı sıra asayiş ekipleri piknik için mangal yakan vatandaşları da bir bir uyararak bilgilendirdi.

Türkiye'nin birçok ilinde yaşanan orman yangınlarında binlerce ağaçla birlikte ormanlık alanlar küle dönerken, Aksaray polisi şehrin çeşitli yerlerinde bulunan ve vatandaşların piknik yapmak için geldiği ormanlık alanlarda teyakkuza geçti. Hem gece hem gündüz ormanlık alanda devriye atan polis ekipleri, yaya ve araçla yapılan devriye faaliyetlerinde bazı bölgelerde de gözetleme yaparak yangın kontrolü yapıyor. Bunun yanı sıra ormanlık alanlara piknik yapmak için gelen vatandaşlara yönelik denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, özellikle mangal ve semaver kullanan vatandaşları uyardı. Ateşin mutlak suretle söndürülmesi gerektiğini belirterek uyarılarda bulunan polis memurları, ayrıca yangın çıkış sebepleri konusunda da vatandaşlara bilgi vererek bilinçlendirdi. Ormanlık alan ve parklarda devriye atan ekipler, yerlere atılan cam gibi güneşte mercek görevi görüp yangına neden olabilecek materyalleri de topluyor. Uygulamalar hem gece hem de gündüz yaya ve araç devriyesiyle sürdürülürken, vatandaşlar ise emniyete duyarlı çalışmasından dolayı teşekkür etti. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Orman Yangınları, Güvenlik, Türkiye, aksaray

18:28
