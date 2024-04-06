Aksaray\'da park halindeki tırın dorsesinde yangın çıktı

Aksaray'da park halindeki tırın dorsesinde çıkan yangında dorsede yüklü mangal kömürleri zarar gördü.
Yangın, Sanayi Mahallesi 34. Sokak'ta bulunan bir kömür satış ofisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, il dışından getirilen mangal kömürlerinin bulunduğu park halindeki tır dorsesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Dorseden dumanların yükseldiğini gören işletme çalışanları bir taraftan yangını söndürmeye çalışırken öte yandan durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından mangal kömürü yüklü dorsedeki yangın söndürülürken, köpük bazlı su ile soğutma çalışması yapıldı. Dorsenin yanmayan kısmındaki mangal kömürleri ise işletme çalışanları ve itfaiye erleri tarafından güvenli bölgeye taşındı.
Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY
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