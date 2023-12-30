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Aksaray'da Polis Hırsız Kovalamacası Sonucu 2 Kardeş Yakalandı - Son Dakika
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Aksaray'da Polis Hırsız Kovalamacası Sonucu 2 Kardeş Yakalandı

Aksaray'da bir inşaattan çaldıkları demirleri moped ile kaçan 2 kardeş, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı. Kardeşler gözaltına alınarak soruşturma için emniyete götürüldü.

Aksaray\'da Polis Hırsız Kovalamacası Sonucu 2 Kardeş Yakalandı
30.12.2023 - 19:39,  Güncelleme: 19:40
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Aksaray'da polis hırsız kovalamacası film sahnelerini aratmadı. Önce moped ile sonra da yaya olarak kaçan 2 kardeş çaldıkları malzemelerle birlikte kovalamaca sonucu yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde Pınar Mahallesi Kavurmacı Sokak'ta bulunan bir inşaatta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 3 tekerli elektrikli moped ile inşaata gelen 2 kişi, inşaat içinde bulunan kullanıma hazırlanmış inşaat demirlerini mopede yükledi. Bir şahsın durumu fark etmesi üzerine 2 şüpheli demir yüklü moped ile olay yerinden kaçmaya başladı. Bu sırada devriye atan polis ekipleri şahısların kaçtığını fark ederek peşine düştü. Polisin dur ihtarına uymayan 2 kişi, aracı bırakıp yaya olarak kaçmaya başladı. Şahısların peşini bırakmayan polis ekipleri telsiz anonsu ile bölgeyi adeta abluka altına aldı. Çok sayıda ekibin katıldığı kovalamacada şüpheliler bir süre sonra kıskıvrak yakaladı. Yakalanan Mehmet K. (35) ve kardeşi Müslüm K. (30) isimli şahıslar gözaltına alınarak polis aracına bindirildi. Mopedde yapılan aramada inşaattan çalınan demirler ele geçirilirken demirler inşaat sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan 2 kardeş ise Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - AKSARAY

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Aksaray'da Polis Hırsız Kovalamacası Sonucu 2 Kardeş Yakalandı - Son Dakika
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