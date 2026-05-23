Aksaray'da Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı - Son Dakika
Aksaray'da Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı

23.05.2026 22:06
Aksaray'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonet çarpıştı, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray'ın Eskil ilçesi Meryemağıl Yayla Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mevsimlik tarım işçilerini taşıyan Mehmet A. yönetimindeki 34 CCR 147 plakalı minibüs ile Hasan C. idaresindeki 68 LC 507 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri yol kenarındaki elektrik direğine çarparak yan yattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile birlikte toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Aksaray, Ulaşım, Yaşam, Kaza, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 22:07:08. #7.13#
