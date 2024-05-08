Aksaray'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında trafik jandarması öğrencilere eğitim verdi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aksaray'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında trafik jandarması öğrencilere eğitim verdi

Aksaray\'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında trafik jandarması öğrencilere eğitim verdi

Aksaray İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik jandarması, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası çerçevesinde ilk ve ortaokul öğrencileriyle bir araya gelerek uygulamalı trafik eğitimi verdi. Eğitimde, minik öğrencilere emniyet kemerinden aşırı hız ve diğer trafik kuralları anlatıldı.

08.05.2024 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası çerçevesinde Aksaray İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik jandarması ilk ve ortaokul öğrencileri ile bir araya gelerek uygulamalı trafik eğitimi verdi.

Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası her yıl düzenli olarak mayıs ayının ilk haftasında kutlanıyor. Trafik Haftası çerçevesinde Aksaray'da trafik jandarması ekipleri trafik parkurunda minik öğrencilere uygulamalı eğitim verdi. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine trafik bilinci aşılamak için eğitim veren jandarma ekipleri minik öğrencileri hem eğlendirdi hem de hafızalarında yer edecek bir eğitim gerçekleştirdi. Akülü araçlarla trafik parkurunda eğitim alan minik öğrencilere emniyet kemerinden aşırı hız ve beraberinde yaşanacak olumsuzluklara kadar her şey anlatıldı. Yaya geçidi ve yayaların trafikteki sorumlulukları gibi konularda da eğitiler veren trafik jandarması ekipleri, "Hayatla yarışılmaz" mottosuyla birçok alanda minik öğrencilere trafik bilinci aşıladı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Trafik Haftası, Jandarma, Aksaray, trafik, Güvenlik, Etkinlik, Trafik, 3.Sayfa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında trafik jandarması öğrencilere eğitim verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:56 Şifa Hastanesi’nde bulunan üçüncü toplu mezardan 49 Filistinlinin cesedi çıkarıldı Şifa Hastanesi'nde bulunan üçüncü toplu mezardan 49 Filistinlinin cesedi çıkarıldı
14:52 Elektrik ve doğal gaz faturalarında gelire göre tarife dönemi başlıyor Elektrik ve doğal gaz faturalarında gelire göre tarife dönemi başlıyor
14:33 Kalben’in evine düzenlenen operasyondan görüntüler Oyuncak arabadan bile uyuşturucu çıktı Kalben'in evine düzenlenen operasyondan görüntüler! Oyuncak arabadan bile uyuşturucu çıktı
14:13 İş adamı, kontrol etmek için girdiği pres makinesinde sıkışarak can verdi İş adamı, kontrol etmek için girdiği pres makinesinde sıkışarak can verdi
14:06 Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek
16:05 Hollandalı sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan Karsu Dönmez düğüne kraliçeyi çağırdı Hollandalı sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan Karsu Dönmez düğüne kraliçeyi çağırdı
15:40 Burak Yılmaz’dan Fenerbahçe’ye gözdağı: Meydan okumaya gideceğiz Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe'ye gözdağı: Meydan okumaya gideceğiz
15:27 Yargıtay Başkanlığı seçimi çıkmazda 35’nci turda yine sonuç yok Yargıtay Başkanlığı seçimi çıkmazda! 35'nci turda yine sonuç yok
15:19 Şimşek: Enflasyonu tek haneye düşürmek temel hedef, programımız hedefe ulaştığında vatandaşımızın refahı artacak Şimşek: Enflasyonu tek haneye düşürmek temel hedef, programımız hedefe ulaştığında vatandaşımızın refahı artacak
14:54 Bonservisini kullandılar Hakim Ziyech Galatasaray’da kalıyor Bonservisini kullandılar! Hakim Ziyech Galatasaray'da kalıyor
14:44 Kastamonu’da sulama kanalında başı kesilmiş cesedin devamı bulundu Kastamonu'da sulama kanalında başı kesilmiş cesedin devamı bulundu
13:56 Komşusunun kedisini 4. kattan atan acımasız kadının hapsi isteniyor Komşusunun kedisini 4. kattan atan acımasız kadının hapsi isteniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 16:25:07. #1.13#
SON DAKİKA: Aksaray'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında trafik jandarması öğrencilere eğitim verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement