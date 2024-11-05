Aksaray\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Aksaray'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Hamidiye Mahallesi Bediüzzaman Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bediüzzaman Bulvarından Atatürk Bulvarı istikametine seyreden Ö.R. (40) idaresindeki 31 KDP 93 plakalı motosiklet ile aynı istikamete seyreden 68 ACY 606 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere savrulurken çevredeki vatandaşlar olayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Ö.R. ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY