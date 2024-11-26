Aksaray\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

AKSARAY - Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenleyen jandarma çeşitli uyuşturucularla birlikte 2 şahsı suçüstü yakaladı.

Operasyon, Aksaray merkezde bir ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 şahsın uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma KOM ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şahısların kimliklerini ve adreslerini tespit etti. Ardından takip başlatan ekipler yeterli delillere ulaşarak operasyon için düğmeye bastı. M.İ. ve Y.E.Ş. isimli şahısların bulunduğu ikamete operasyon düzenleyen jandarma ekipleri şüphelileri yakalayarak gözaltına alırken, ikamette yapılan aramalarda 1 kilo 17 gram sentetik cannabinoid bonzai, 681 gram aseton sıvısı, 6 adet uyuşturucu hap, 1 adet tabanca ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.