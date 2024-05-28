Aksaray'da Uyuşturucu Tacirinin Evine Operasyon: 1 Milyon Lira Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Aksaray'da Uyuşturucu Tacirinin Evine Operasyon: 1 Milyon Lira Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

Aksaray\'da Uyuşturucu Tacirinin Evine Operasyon: 1 Milyon Lira Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

Aksaray'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda jandarma, bir uyuşturucu tacirinin evine operasyon düzenledi. Operasyonda çelik para kasası içinde 1 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alınarak tutuklandı.

28.05.2024 10:06
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Aksaray'da uyuşturucu tacirinin evine operasyon düzenleyen jandarma, çelik para kasası içinde 1 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri merkez ilçe mülki sınırları içerisinde bir şahsın uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler kimliği ve ikamet adresi tespit edilen S.K. isimli şahsı takibe aldı. Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delillere ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. İkamete yönelik gerçekleştirilen operasyonda S.K. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, ikamette geniş çaplı arama yapıldı. Narkotik köpeği Yalman ile yapılan aramada köpeğin çelik para kasasına tepki vermesi üzerine açılan kasada 1 milyon lira değerinde 113 gram kokain bin 50 adet extacy hap, 1 adet hassas terazi, 2 bin 950 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para 10 gram kenevir tohumu, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 12 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülen S.K. buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Uyuşturucu Tacirinin Evine Operasyon: 1 Milyon Lira Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray'da Uyuşturucu Tacirinin Evine Operasyon: 1 Milyon Lira Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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