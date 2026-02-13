Aksaray\'da Yağmur ve Rüzgar Etkili

Aksaray'da günlerdir aralıklarla devam eden yağmurla birlikte şiddetli rüzgar da etkili olmaya başladı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından beklenen yağış, şiddetli rüzgarla birlikte geldi. Meteorolojiden edinilen bilgilere göre, bugün Aksaray şehir merkezinde metrekareye 6,2 milimetre yağış düşerken, Hasan Dağı ve çevresinde metrekareye 38,5 milimetre yağış düştü.

Şehir genelinde etkili olan yağmur yağışıyla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri de Aksaray - Ankara, Konya, Nevşehir ve Adana kara yollarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için devriye atıyor. Şehir içinde ise yine trafik ekipleri yol güvenliği sağlıyor. Günlerdir devam eden yağmur yağışı, nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da üreticilerin de yüzünü güldürüyor. - AKSARAY