Aksaray Eskil'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Aksaray Eskil'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

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Aksaray Eskil\'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde otomobil ile motosiklet çarpıştı, kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Sağlık ekiplerince Eskil İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu, jandarmanın kazayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

Aksaray'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Aksaray'ın Eskil ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet O. (45) idaresindeki 06 FEA 290 plakalı otomobil ile Muzaffer İ. (20) yönetimindeki 68 AGU 031 plakalı motosiklet cadde üzerinde çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü savrularak yaralanırken olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Eskil İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
Devlet HastanesiMotosikletİnceleme3. SayfaAksarayGüncelEskilKazaSon Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray Eskil'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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