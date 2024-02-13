Konya'nın Akşehir ilçesinde devriye gezen polis ekiplerini görünce kaçan şahıs, polisin kovalamacısı sonrasında yakalandı. Üzerinden uyuşturucu madde çıkan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, gençleri zehirlemek için sokak satıcılığı yapan ve uyuşturucu madde kullanan şahıslarla ilgili yaptığı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamında Yeni Mahallede devriye gezdiği sırada bir şahsın koşarak ara sokağa kaçtığını fark etti. Şüpheli şahsı yakalamak için peşinden yaya olarak koşan narkotik polisi, şüpheli S.A.'yı yakaladı.
Şüpheli S.A.'nın üzerinde uyuşturucu olduğu için korkup kaçtığını söylemesi yapılan üst aramasında, 6 parça halinde yaklaşık 140 içimlik kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid bonzai, bir adet bonzaili sigara ile bir adet makas ele geçirildi. Gözaltına alınan S.A. hakkında "Uyuşturucu Madde Bulundurmak, Kullanmak, Kabul Etmek ve Uyuşturucu Madde Ticareti" suçlarından işlem yapıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli S.A., sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Akşehir Cezaevine gönderildi. - KONYA
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Son Dakika › 3.Sayfa › Akşehir'de Polis Kovalamacası Sonucu Uyuşturucu Şüphelisi Yakalandı - Son Dakika
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