Akşehirli Şehit Selçuk Özer'in İsmi Yarenler Mahallesi'ndeki Parka Verildi

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Konya'nın Akşehir İlçesi Belediye Meclisi Haziran ayı ikinci oturum toplantısında gündem maddelerinden biri olan Akşehirli Şehit Uzman Çavuş Selçuk Özer'in isminin Yarenler Mahallesi'ndeki bir parka verilmesi görüşülürken Akşehir Belediye Başkanı A. Nuri Köksal'ın teklifiyle tüm meclis üyeleri ayağa kalkarak oylamaya katıldı ve Şehit Selçuk Özer'in ismi oy birliği ile Yarenler Mahallesi'ndeki parka verildi.

Akşehir Belediye Meclisi Haziran ayı ikinci oturum toplantısı Akşehir Belediyesi ana hizmet binası belediye meclisi toplantı salonunda gerçekleştirildi. İlk oturumda imar komisyonu ile plan ve bütçe komisyonuna sevk edilen maddelerin görüşüldüğü toplantıda Belediye Başkanı A. Nuri Köksal'ın şehitlere vermiş olduğu değer ve önem adına güzel bir gelişme yaşandı. Toplantının gündem maddelerinden olan Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne ait Yarenler Mahallesi, 804 ada, 23 numaralı parselde yer alan parka Şehit Uzman Çavuş Selçuk Özer isminin verilmesine dair teklifin görüşülmesinde Başkan Köksal yaptığı konuşmada, "Şehitler beldesi Akşehir'in 31 Mayıs'ta da sene-i devriyesi olan Doğrugözlü şehidimiz Selçuk Özer'le ilgili bu kararı bütün Akşehir halkı adına belediye meclisimizin de milli duruş ve hassasiyetini belirtmesi adına ayakta oylamamızı teklif ediyorum. Selçuk Özer şehidimiz ve bütün şehitlerimizin ruhları şad olsun" dedi.

Başkan Köksal'ın konuşmasının ardından tüm belediye meclis üyeleri ayağa kalkarak şehit Selçuk Özer'in isminin Yarenler Mahallesi'ndeki parka verilmesini ayakta oylayarak kabul etti. Karar tüm üyelerin oy birliği ile kabul edildi.

Öte yandan, Nasreddin Hoca Şenlikleri münasebetiyle belediye meclisi Temmuz ayında tatil edilecek. Bir sonraki belediye meclisi toplantısı 5 Ağustos 2024 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. - KONYA