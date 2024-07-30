Akseki\'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Antalya'nın Akseki ilçesinde öğlen saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi ile kızılçam ormanına sıçramadan söndürüldü.

Akseki- Seydişehir karayolu Cevizli Kavşağı'nda saat 15.00 sıralarında yol kenarından daha önceki yıllarda ağaç kesimi yapılan alanda yangın çıktı. Örtü yangınına kızılçam ormanına sıçramadan müdahale edildi. 3 arazöz, 2 su tankeri, Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki İtfaiye birimi ve Akseki Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 30 yangın söndürme personelinin hızlı müdahalesi ile yangın 1 saatte kontrol altına alındı. Akseki Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA