Aksu'da Av Tüfeği Kazası: 2 Yıl 6 Ay Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aksu'da Av Tüfeği Kazası: 2 Yıl 6 Ay Ceza

Aksu\'da Av Tüfeği Kazası: 2 Yıl 6 Ay Ceza
08.07.2026 13:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksu'da av dönüşü tüfeğin ateş alması sonucu Oğuzhan Karagöz'ün ölümüyle sonuçlanan davada karar verildi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde av dönüşü arkadaşının omzuna aldığı tüfeğin ateş alması sonucu çıkan saçmaların isabet ettiği 26 yaşındaki gencin ölümüne ilişkin davada karar çıktı. 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan yargılanan Ahmet G., 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.

Olay, 4 Ocak 2026 tarihinde Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan Karagöz, Ahmet G. ve Hüseyin Can Ç. avlanmak için kırsal alana gitti. Avın ardından araca dönmek üzere yola çıkan üç arkadaş, araca yaklaştıkları sırada meydana gelen olayla sarsıldı. İddiaya göre Ahmet G.'nin av tüfeğini omzuna aldığı sırada silah ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, birkaç metre gerisinde bulunan Oğuzhan Karagöz'ün karın bölgesine isabet etti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Oğuzhan Karagöz, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karagöz'ün yaralanmasına neden olduğu belirtilen Ahmet G. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Oğuzhan Karagöz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet G., 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karar duruşması görüldü

'Taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklu yargılanan Ahmet G., Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme heyetinin karşısına çıktı. Duruşmaya sanık Ahmet G., Oğuzhan Karagöz ile sanığın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında olayın bilinçli taksir kapsamında değerlendirilmesini talep ederken; mahkeme heyeti, sanık Ahmet G.'yi 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak tahliyesine karar verdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Antalya, Yaşam, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aksu'da Av Tüfeği Kazası: 2 Yıl 6 Ay Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb’tan Erdoğan’a teşekkür Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'tan Erdoğan'a teşekkür
İspanya’dan Ankara’ya güven mesajı: Türkiye ile adli işbirliğimiz mükemmel seviyede İspanya’dan Ankara’ya güven mesajı: Türkiye ile adli işbirliğimiz mükemmel seviyede
Alman Başbakanı’ndan dikkat çeken NATO açıklaması: ’Ankara Ruhu’ oluşturmalıyız Alman Başbakanı'ndan dikkat çeken NATO açıklaması: 'Ankara Ruhu' oluşturmalıyız
İsrail’den Türkiye’ye F-35 tepkisi Haberlerden rahatsız olmuşlar İsrail'den Türkiye'ye F-35 tepkisi! Haberlerden rahatsız olmuşlar
Hollanda Başbakanı Rob Jetten Ankara’ya tek geldi: Erkek nişanlısı NATO Zirvesi programında yer almadı Hollanda Başbakanı Rob Jetten Ankara'ya tek geldi: Erkek nişanlısı NATO Zirvesi programında yer almadı
Romanya Savunma Bakanı Miruta: Türkiye ile savunma projelerimizi sürdürüyoruz, hedefimiz Romanya’da üretim Romanya Savunma Bakanı Miruta: Türkiye ile savunma projelerimizi sürdürüyoruz, hedefimiz Romanya'da üretim

12:20
NATO Liderler Zirvesi başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı
NATO Liderler Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı
12:09
NATO Zirvesi’nde liderlerden aile fotoğrafı
NATO Zirvesi'nde liderlerden aile fotoğrafı
11:57
Trump’ın İran sözleri piyasaları sarstı
Trump'ın İran sözleri piyasaları sarstı
11:42
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Ankara’da
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Ankara'da
11:27
ABD Başkanı Trump: Türkiye F-35’leri alacak
ABD Başkanı Trump: Türkiye F-35'leri alacak
11:07
Trump Beştepe’den dünyaya ilan etti: İran ile ateşkes bitti
Trump Beştepe'den dünyaya ilan etti: İran ile ateşkes bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 13:08:21. #.0.2#
SON DAKİKA: Aksu'da Av Tüfeği Kazası: 2 Yıl 6 Ay Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.