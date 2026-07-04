Akyurt'ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Akyurt'ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Akyurt\'ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
04.07.2026 20:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Akyurt ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şahıs yakalandı.

Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil asayiş ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında takip edilen iki araca, uyuşturucu madde alışverişi sırasında operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerden 3'ü ekili tarlaya kaçarak izlerini kaybettirmeye çalıştı. Ancak ekiplerin takibi sonucu şahıslar kısa sürede yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarda yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan U.K., B.B., M.Ş. ve M.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Söz konusu iki araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Akyurt, Ankara, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Akyurt'ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Depremde 123 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi’ne ilişkin davada karar çıktı Depremde 123 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi'ne ilişkin davada karar çıktı
Rus askerlerine eğitim iddiası Almanya ve Çin arasında kriz çıkardı Rus askerlerine eğitim iddiası Almanya ve Çin arasında kriz çıkardı
Silahla vurdukları adamı darbederek öldürdüler: Cinayet anı kamerada Silahla vurdukları adamı darbederek öldürdüler: Cinayet anı kamerada
Kaybolan ineğini ararken sürprizlerin en güzeliyle karşılaştı Kaybolan ineğini ararken sürprizlerin en güzeliyle karşılaştı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Hamaney’in cenazesinin önünde dua okudu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Hamaney'in cenazesinin önünde dua okudu
Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit görevinden uzaklaştırıldı Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit görevinden uzaklaştırıldı

20:22
10 ilde denize girmek yasaklandı
10 ilde denize girmek yasaklandı
19:11
Dünyaca ünlü turizm cennetinde kadına şiddet skandalı: Kalabalığın gözü önünde saldırdı
Dünyaca ünlü turizm cennetinde kadına şiddet skandalı: Kalabalığın gözü önünde saldırdı
19:06
Sağanak yağış sonrası ortaya çıktılar: Hikmet mi, başka bir şey mi bilemedik
Sağanak yağış sonrası ortaya çıktılar: Hikmet mi, başka bir şey mi bilemedik
18:21
Yolcu gemisinde norovirüs alarmı: 120’den fazla kişi hastalandı, karantina başladı
Yolcu gemisinde norovirüs alarmı: 120'den fazla kişi hastalandı, karantina başladı
18:15
Temizlik işçisi yol kenarında bulduğu 3,5 milyon TL değerinde altın dolu çantayı polise teslim etti
Temizlik işçisi yol kenarında bulduğu 3,5 milyon TL değerinde altın dolu çantayı polise teslim etti
16:24
Başına geleceklerden habersiz çay içerken az daha canından oluyordu
Başına geleceklerden habersiz çay içerken az daha canından oluyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2026 21:10:42. #7.13#
SON DAKİKA: Akyurt'ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.