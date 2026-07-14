Çorum\'da örtü yangınını itfaiye söndürdü

Çorum'un Alaca ilçesinde arsada çıkan örtü yangını, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Olay, Alaca ilçesi Özhan Mahallesi Üsküdar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, boş bir arsada henüz bilinmeyen sebeple örtü yangını çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Alaca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM