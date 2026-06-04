Sağanak tarım arazilerini vurdu, yol sel sularıyla kapandı

Çorum'un Alaca ilçesinde etkili olan sağanak yağışının ardından sel sularının ulaşıma kapattığı yol, belediye ekipleri tarafından açıldı.

Alaca ilçesine bağlı İbrahim köyü ve Karamahmut bölgesinde kuvvetli sağanak etkili oldu. Yağışın ardından bazı tarım arazileri sular altında kaldı. Sel sularının taşmasıyla Sanayi Sitesi Kavşağı da ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye Alaca Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş makinesi yardımıyla yolda biriken suyu tahliye etmek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmanın ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Selin etkili olduğu bölge ve ekiplerin çalışması havadan görüntülendi. - ÇORUM