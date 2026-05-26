Alaca\'da Takla Atan Araçta Sürücü Kurtuldu

Çorum'un Alaca ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak tarlada takla atması neticesinde meydana gelen kazada sürücü yara almadan kurtuldu.

Kaza, Alaca ilçesi Alaca-Zile karayolu Çopraşık köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zile istikametinde seyir halinde olan Hasan Ç. idaresindeki 06 EUP 246 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak tarlada takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde herhangi bir sağlık sorununun olmadığını belirterek hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Takla atan otomobil ise çekici yardımıyla kaldırıldı. - ÇORUM