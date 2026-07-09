Alaçam\'da Lastik Patladı, Sürücü Yaralandı

Samsun'un Alaçam ilçesinde seyir halindeki otomobilin lastiğinin patlaması sonucu meydana gelen tek taraflı kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop kara yolu Yenice mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İrfan U. idaresindeki 05 ACL 775 plakalı otomobil, Samsun istikametinden Sinop yönüne seyir halindeyken sağ arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı yoldan çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından inceleme başlatıldı. - SAMSUN