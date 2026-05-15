Alanya\'da Araç Yangını Büyük Felaketi Önledi

Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, çevrede bulunan vatandaşın hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.

Olay, saat 15.00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 07 ME 0506 plakalı Toyota marka otomobil seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek yardım istedi. Bu sırada bölgede bulunan Adnan Vural isimli vatandaş, yangın söndürme tüpüyle araca müdahalede bulundu. Kısa sürede motor kısmındaki yangını kontrol altına alan Vural'ın müdahalesi sayesinde alevler büyümeden söndürüldü.

Olayda yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. - ANTALYA