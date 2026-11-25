Alanya'da hakkında 53 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Alanya'da 5 ayrı dosyadan aranan 40 yaşındaki hükümlü, Tosmur Mahallesi'nde polisin şüphe üzerine durdurduğu kişi olarak yakalandı. Hakkında 53 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde, 5 ayrı suçtan toplam 53 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 40 yaşındaki hükümlü, polis ekiplerince yakalanıp tutuklandı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Yunus ekipleri, Tosmur Mahallesi'nde uygulama yaptı. Uygulamada şüphe üzerine durdurulan Serkan G. (40), ekiplerce kontrolden geçirildi. Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda Serkan G.'nin "silahla yağma", "hırsızlık", "konut dokunulmazlığını ihlal", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "yasaklı maddeyi cezaevine sokma" suçlarından 5 ayrı dosyadan arandığı, hakkında toplam 53 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Serkan G., işlemlerinin ardından Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
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