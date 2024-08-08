Alanya'da hapis cezasıyla aranan şahıs balkondan kaçmaya çalıştı - Son Dakika
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Alanya'da hapis cezasıyla aranan şahıs balkondan kaçmaya çalıştı

Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında 15 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir kişi, evine gelen jandarma ekiplerini görünce balkondan atlayarak kaçmaya çalıştı. Ekipleri peşine takan şahıs kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

08.08.2024 14:44
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Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında 15 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 1 kişi, evine gelen jandarma ekiplerini görünce balkondan atlayarak kaçmaya çalıştı. Ekipleri peşine takan şahıs kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, hakkında kesinleşmiş 15 yıl 4 ay hapis cezası bulunan A.T'nin adresine gitti. Ekiplerin evine geldiğini gören A. T., ikamet ettiği evinin arka balkonundan atlayarak kaçma teşebbüsünde bulundu.

A. T., yaşanılan kovalamaca neticesinde şahıs jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da hapis cezasıyla aranan şahıs balkondan kaçmaya çalıştı - Son Dakika

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