Antalya'nın Alanya ilçesinde orta refüje çarpan otomobil aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Hacet Mahallesi Keykubat Bulvarı üzerinde meydana geldi. M.C. idaresindeki 07 E 8021 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce orta refüje, ardından da aydınlatma direğine çarparak durabildi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, hasar alan araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Alanya'da Kaza: Direğe Çarpan Araçta Yaralanan Yok - Son Dakika
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