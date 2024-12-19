Alanya\'da Motosiklet Kazası

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Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet önce otomobil çarptı, ardından orta refüje çarparak durabildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Tolga C. yönetimindeki 07 NSD 29 plakalı motosiklet, Ömür G.'nin kullandığı 07 E 3440 plakalı Hyundai marka araçla çarpıştı. Otomobile çarptıktan sonra orta refüjde durabilen motosikletin sürücüsü çarpmanın etkisiyle yere düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı motosiklet sürücüsü tedavisi yapılmak üzere Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. - ANTALYA