Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekiplerinin düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Alanya'da polis ekiplerince Mahmutlar Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmalarda O.A. (33) isimli şüpheli yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve bulunduğu yerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 30 adet mermi, yaklaşık 670 kullanımlık A4 maddesi, 2 gram metamfetamin, 1 hassas terazi ve 12 bin TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.