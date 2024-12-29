Alanya'da Sağanak Yağış İstinak Duvarını Çöktürdü - Son Dakika
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Alanya'da Sağanak Yağış İstinak Duvarını Çöktürdü

Alanya\'da Sağanak Yağış İstinak Duvarını Çöktürdü

Alanya'da sağanak yağış sebebiyle istinat duvarı çöktü, iki araçta maddi hasar meydana geldi.

29.12.2024 10:36
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Antalya'nın Alanya ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumusuz etkilerken, site içerisinde bulunan istinat duvarı yağıştan dolayı çöktü. Olayda, iki araçta maddi hasar meydana geldi.

Alanya'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış kentte hayatı olumsuz etkiledi. Sürücüler yağıştan dolayı trafikte zor anlar yaşadı. Gece saatlerinde ise etkisini artıran yağış, merkeze bağlı Tosmur Mahallesi Ömer Koparan Caddesi Oce sitesinde istinat duvarının çökmesine neden oldu. Duvarın çökmesiyle birlikte site içerinde bulunan iki araçta maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan, Antalya Valiliği tarafından yapılan bilgilendirmede 'kuvvetli yağışın sebep olacağı ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir' ifadesi yer aldı. Ayrıca, Alanya'da yağışların gün boyu devam edeceği ve etkisinin pazartesi gününe kadar süreceği ifade edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da Sağanak Yağış İstinak Duvarını Çöktürdü - Son Dakika

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