Halk sağlığını tehdit eden 300 kilogram et imha edildi - Son Dakika
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Halk sağlığını tehdit eden 300 kilogram et imha edildi

Halk sağlığını tehdit eden 300 kilogram et imha edildi
14.07.2026 11:51  Güncelleme: 11:57
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Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine yaptıkları denetimde hijyen kurallarına aykırı taşınan ve menşei belirsiz yaklaşık 300 kilogram kırmızı et ürününe el koydu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli çalışmayla sağlıksız ürünler imha edilerek halk sağlığı riski ortadan kaldırıldı.

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ihbar üzerine gerçekleştirdiği denetimde, uygun olmayan şartlarda taşınan ve menşei ile üretim bilgileri belirsiz yaklaşık 300 kilogram kırmızı et ürününe el konuldu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalar sonucunda sağlıksız ürünler imha edilerek oluşabilecek bir halk sağlığı riski ortadan kaldırıldı.

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbarı değerlendirerek Mahmutlar Mahallesi Menderes Bulvarı'nda denetim gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde yaklaşık 300 kilogram kırmızı et ürününün herhangi bir nakil belgesi bulunmadan, hijyen kurallarına aykırı şekilde taşındığı ve soğuk zincir şartlarının sağlanmadığı tespit edildi. Menşei, üretim ve son kullanma tarihleri belirlenemeyen et ürünlerinin kaldırım üzerine bırakıldığı, Alanya'daki çeşitli işletmelere dağıtılmak üzere getirildiğinin beyan edildiği öğrenildi.

"Kurumlar arası koordinasyonla anında müdahale"

Durumun tespit edilmesinin ardından Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile ortak yürütülen inceleme sonucunda şüpheli et ürünleri teslim alınarak, Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne götürüldü. İlgili kurumların gözetiminde gerçekleştirilen işlemlerle ürünler imha edilirken, halk sağlığını tehdit edebilecek olumsuzluğun önüne geçildi.

"Alanya'da hijyenden taviz yok"

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, halk sağlığının belediyenin en önemli öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, hijyen konusunda taviz vermeyen bir anlayışla çalıştıklarını söyledi. Başkan Özçelik, "Alanya'mızda vatandaşlarımızın güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşması bizim için vazgeçilmez bir sorumluluktur. Zabıta ekiplerimiz, ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde kentimizin dört bir yanında denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Hijyen kurallarına aykırı, kaynağı belirsiz ve halk sağlığını riske atabilecek hiçbir uygulamaya müsamaha göstermeyiz. Alanya'da güvenli gıda ve sağlıklı yaşam için denetimlerimizi kararlılıkla sürdürecek, kurallara uymayan kişi ve işletmeler hakkında gerekli işlemleri tavizsiz bir şekilde uygulayacağız" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Alanya Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Sağlık, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Halk sağlığını tehdit eden 300 kilogram et imha edildi - Son Dakika

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