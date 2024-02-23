Alanya'da silahlı saldırıya ilişkin 11 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Alanya'da silahlı saldırıya ilişkin 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

Alanya\'da silahlı saldırıya ilişkin 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan tartışmada bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına sebep olan silahlı saldırı olayıyla ilgili 11 şüpheli Alanya Adliyesine getirildi. Olayda yaralanan şahsın hastanede tedavisinin devam ettiği belirtildi.

23.02.2024 12:09  Güncelleme: 12:12
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Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan tartışmada bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına sebep olan silahlı saldırı olayıyla ilgili 11 şüpheli Alanya Adliyesine getirildi.

Alanya'da 20 Şubat Salı günü tarihinde Ahmet Tokuş Bulvarı Yürüyüş Yolu'nda tartıştığı iki kişiden Ömer Karaman'ı (42) öldüren, V.A. isimli şahsı da yaralayan silahlı şüpheli için İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri tarafından yakalama çalışması başlatmıştı. Olayla ilgisi olan M.E. ile birlikte yakalanan 10 şüpheli bugün sabah saatlerinde sevk edildikleri Alanya Adliyesine geniş güvenlik önlemleri alınarak getirildi.

Öte yandan silahlı saldırıda bacağından vurularak yaralanan V.A. isimli şahsın hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da silahlı saldırıya ilişkin 11 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da silahlı saldırıya ilişkin 11 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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