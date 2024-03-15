Alanya'da yapılan trafik uygulamasında 128 araca ceza kesildi - Son Dakika
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Alanya'da yapılan trafik uygulamasında 128 araca ceza kesildi

Alanya\'da yapılan trafik uygulamasında 128 araca ceza kesildi

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan genel trafik uygulamasında 128 araç ve sürücüsüne toplamda 278 bin 556 TL para cezası kesildi. Ayrıca, 13 araç trafikten men edildi ve 2 araç ise yakalandı.

15.03.2024 16:39  Güncelleme: 16:40
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Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı genel trafik uygulamasında 128 araç ve sürücüsüne 278 bin 556 lira para cezası kesilirken, 13 araç trafikten men edildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 13- 14 Mart tarihinde ilçede genel trafik uygulamaları yapıldı. Yapılan uygulamalarda 2 bin 154 araç kontrol edildi. 128 araç ve sürücüsüne toplam 278 bin 556 TL cezai işlem uygulanırken, 13 araç trafikten men edildi, 2 araç ise yakalandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da yapılan trafik uygulamasında 128 araca ceza kesildi - Son Dakika

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