Alaplı'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 2 yaralı, sürücü 220 promil alkollü çıktı - Son Dakika
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Alaplı'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 2 yaralı, sürücü 220 promil alkollü çıktı

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Alaplı\'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 2 yaralı, sürücü 220 promil alkollü çıktı
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Alaplı-Mollabey yolu üzerindeki çay boyunda otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken otomobil sürücüsünün 220 promil alkollü olduğu belirlendi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada otomobil sürücüsünün 220 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, Alaplı-Mollabey yolu üzerindeki çay boyunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.U. idaresindeki motosiklet ile Alaplı istikametinden gelen F.Y. yönetimindeki 34 TF 2379 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü R.U. ile motosiklette yolcu olarak bulunan R.Ç. yola savrularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü F.Y.'nin yapılan kontrolünde 220 promil alkollü olduğu öne sürüldü.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
Motosiklet3. SayfaGüncelKazaSon Dakika

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